Tıp literatürüne geçen koronavirüs hastası, SABAH'a konuştu:  "İyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı çoktan ölmüştüm"





Fazla efor sarf edince sanki nefes darlığı yapıyor. Perhiz yapmayınca bulantı kusma oluyor. Bu nedenle karaciğer, böbrek ve akciğer için günde 23 ilaç kullanıyorum. Bağışıklık sistemim çok düşük olduğu için çok çabuk hasta oluyorum.