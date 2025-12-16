TIR dorsesinde gizlenen 42 kaçak göçmen Amasya’da yakalandı

Yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen, yurdun doğu illerinden batı illerine hareket etmek için Amasya'dan geçmeyi planlıyordu. Güzergahtaki polis kontrolünü önceden tespit edip arkadan gelen TIR'a haber ver vermesi için önden bir aracın öncülük ettiği TIR, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Her iki araç da Amasya girişinde durduruldu. TIR, Amasya Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderileceği öğrenilirken kaçak göçmenleri taşıyan iki kişi gözaltına alındı.