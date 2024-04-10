TIR şoförlerinin bayramlaşması duygulandırdı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı, Ramazan Bayramı'na Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda girdi. İşlemler için TIR parkında bekleyen şoförleri, kendi aralarında bayramlaştıktan sonra ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı. Bazı sürücüler de görüntüle görüşme ile özlem giderdi.Polonya'ya yük taşıyan TIR şoförü Cengiz Küçük, 3 yıldır uluslararası taşımacılık yaptığı söyledi. Bayramı ailesinden uzakta geçirdiğini söyleyen Küçük, "Ailemizden uzak olmak her zaman zor. İşimizin en zor noktası aileden uzak olmak. Çocuğum aradı, bayram namazı için gittiği camiden, çok duygulandım. Yanında olmak isterdim. Ama işimizde kutsal, ekmek parası için çalışıyoruz. Bunlara katlanıyoruz, böyle de bayram geçiyor. En çok bayram sabahı camiden çıktığımızda herkesle bayramlaştığımız atmosferi özledim. Aslında bayramların maneviyatını özlüyoruz. Burada da arkadaşlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz bayram merasimini burada da yapıyoruz. Rutin burada da devam ediyor ama tabi ki aile başka oluyor" dedi.TIR sürücüsü Zekeriya Karaca, Letonya'ya ihraç ürünü götürdüğünü ve bayramları 4 yıldır ailesinden uzakta geçirdiğini söyledi. Karaca, "Bayram gelmiş neyimize hesabı bayramda ailemizden uzak olmak insanı psikolojik olarak da yoruyor ama ne yapalım başka çaremiz yok. Bizde isteriz bayram da çocuklarımızın, ailemizin yanında olmak. Teknolojik imkanlar ile bayramlaşıyoruz. Ailemizle bayram sabahları namazdan sonra hep birlikte kahvaltı yapmayı özlüyoruz. Burada da oturup çay içiyoruz. Sıramızı bekliyoruz. Şoför arkadaşlarımızla da bayramlaşıyoruz ama ailelerimizden uzak olmak içimizde büyük bir burukluk oluşturuyor" diye konuştu.İsviçre'ye giden Serkan Durak, bu bayramı da evinden uzakta geçirdiğini belirterek, "İnşallah başka bayramda buluşacağız. Duygulu anlar yaşıyoruz. Ailemizi arayıp duygulanıyoruz. Ben çok çocuklarıma bakıp ağladığımı bilirim. Geceleri aklıma geldiğinde dahi ağladığım oluyor. Stresli bir iş aslında, bayramı ailemle birlikte geçirmeyi çocuklarımı özledim" ifadelerini kullandı. Durak, meslektaşlarıyla bayramlaştıktan sonra da eşi ve çocuklarını cep telefonu ile görüntülü ayarak bayramlaştı.