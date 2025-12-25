TIR’a çarpan otomobildeki genç hayatını kaybetti

Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkiinde 25 Aralık saat 04.00 sıralarında 23 yaşındaki Şenol Özbay'ın kullandığı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 24 yaşındaki Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Özbay'ın kuzeni otomobil sürücüsü Şenol Özbay ise ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Cihan Özbay'ın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.