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Giriş Tarihi: 14.12.2024

TIR’a çarparak devrilen minibüste can pazarı

TIR’a çarparak devrilen minibüste can pazarı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün TIR'a çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Balıkesir'den Akhisar'daki fabrikaya işçi götürdüğü öğrenilen V.K. yönetimindeki 10 APS 390 plakalı minibüs, Gelenbe Mahallesi kısmında aynı yöne giden O.B. idaresindeki 34 EDP 286 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki şoför ve 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan Burak Saydam (21), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AA
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TIR’a çarparak devrilen minibüste can pazarı
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