Tıraş olmaya geldi, kalfayı kandırıp hırsızlık yaptı

Cadde üzerinde bulunan erkek kuaförüne gelen bir kişi, sakal tıraşı olmak istediğini söyledi. Kalfa Ömer Faruk Kalyoncu (17), havluların ustası tarafından kuru temizlemeye götürüldüğünü, bundan dolayı kendisini tıraş edemeyeceğini söyledi. Şüpheli ise, Kalyoncu'ya 100 metre ilerideki evini tarif edip, oradan havlu alabileceğini söyledi. Kalyoncu, tarif edilen yere gidip kapıyı çaldı. Bu sırada şüpheli, Kalyoncu'ya ait yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonunu ve kasada bulunan bir miktar parayı çalarak kaçtı.

Zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca geri dönen Kalyoncu, şüphelinin gitmiş olduğunu ve cep telefonun yerinde olmadığını fark etti. İzlediği güvenlik kamera görüntülerinde ise şüphelinin hırsızlık yapıp ayrıldığını gördü.