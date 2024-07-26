TIR’dan farlayan teker Berra’yı hayattan kopardı.. Genç kızın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı

Ankara'da seyir halindeki TIR'ın fırlayan tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Berra Eraslan'ın (18) kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi.
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video
Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan'a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Berra Eraslan hayatını kaybederken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı.
Berra Eraslan'ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berra Eraslan'ın bakkala girdiği, ekmek aldığı ve ödeme yaptıktan sonra tekrar çıktığı görüldü.
Bakkaldan çıktıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüyen Eraslan'a, evine gitmek için yoluna karşısına geçeceği sırada lastik çarptı.
Berra Eraslan'ın bugün toprağa verileceği belirtilirken, gözaltına alınan TIR şoförü M.Ç.'nin ise polisteki işlemleri sürüyor.
DUVAKLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Berra Eraslan için Elmadağ ilçesinde İstasyon Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video
Cenazeye Eraslan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Ayakta durmakta güçlük çektiği için sandalyede oturan anne Emine Eraslan, gözyaşlarına boğuldu.
Berra'nın kardeşleri Bora ve Ömer ile diğer yakınlar ve arkadaşları, duvak konulan tabutun başında gözyaşı döktü.