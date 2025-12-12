TIR’ın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kaza, Antalya - Alanya D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Antalya'dan Alanya istikametine seyir halindeki Göksel K.'nın kullandığı 07 CHH 373 plaka 07 BIJ 187 dorse plakalı lojistik firmaya ait TIR Manavgat çevreyolu köprüsüne 250 metre mesafede Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından köprüde yapılacak çalışma nedeniyle yolda yönlendirme ve dubalama işlemi yapan, taşeron firmada çalışan Ali Andıç'a çarparak altına aldı.

KURTARILAMADI

Kazan'ın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altından ekipler tarafından çıkarılan talihsiz işçi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.