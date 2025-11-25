TIR’ın çarpmasıyla savrulan otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki Serkan Yıldırım hayatını kaybetti. Talihsiz genç gözyaşı ve ağıtlarla köyünde toprağa verildi. Uluslararası karayolu İpekyol'unun Kızıltepe-Nusaybin karayolu arasında Eymirli Mahallesi mevkiinde dün akşama doğru yaşanan trafik kazasında İrfan Aydın yönetimindeki 31 Y 3337 plakalı TIR ile Özgür T.'nin kullandığı otomobilin çarpışması sonucu çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, savrulan otomobilin yolun kenarında bulunan 15 yaşındaki yaya, Serkan Yıldırım'a çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yaşanan Trafik kazasında 51 yaşındaki TIR sürücüsü İrfan Aydın ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerine sevk edilen Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Serkan Yıldırım ile 22 yaşındaki otomobil sürücüsü Özgür T. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedaviye alınan yaralılardan ve durumu ağır olan 15 yaşındaki Serkan Yıldırım, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 15 Yaşında talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Serkan Yıldırım gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi. Meydana gelen Trafik kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.