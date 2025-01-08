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Giriş Tarihi: 8.1.2025 16:56 Son Güncelleme: 8.1.2025 19:33

Tırnakçılık yapan taksi çetesine operasyon

İstanbul’da taksilerine yönlendirdikleri yabancı uyruklu müşterilerin, ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle çalan 24 kişilik örgüt Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili aranan bir taksi şoförünün ise geçtiğimiz kasım ayında başka bir taksici tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüphelilerle birlikte 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir polis tepe lambası ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tırnakçılık yapan taksi çetesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde, taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden bazı kişilerin turistleri kandırarak organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterileri taksilerine yönlendirdikleri ardından ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle paraların bir bölümünü el çabukluğu ile çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, bazı olaylarda suç işlerken güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde daha önceden tespit edilen 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Saffet Ü.'nün (45) aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan polis operasyonunda hedef listede bulunan Kerem Doğan adlı kişinin 19 Kasım 2024 tarihinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Kağıthane, Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi taksici S.Y. ile girdiği kavga sonucu Kerem Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. Olayda cinayetle ilgili S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgularına devam edilen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Tırnakçılık yapan taksi çetesine operasyon
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