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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Tırnaklarıyla kazarak açtıkları delikten yaşama tutundular

Biri Hatay’da diğeri Kahramanmaraş’ta deprem nedeniyle çöken iki apartman, iki aile... İki çocuklu Turunç çifti ve 3 kızları olan Gönül çifti, moloz yığınlarının arasından saatlerce elleriyle açtıkları delikten çıkarak sağ kurtuldu

Tırnaklarıyla kazarak açtıkları delikten yaşama tutundular
HEPİMİZ ÜST ÜSTEYDİK
Hatay'da, Adnan Turunç ile eşi Gülcan (47) ve çocukları Selen (24) ile Barancan Turunç'un (16) oturduğu 4 katlı binanın 3 katı en alttaki katın üzerine çöktü. Birinci katta oturan aile enkaz altında kaldı. Cep telefonu feneriyle çıkış arayan aile, bir delik fark edince tırnakları ve elleri ile burayı genişletti. 4 kişilik aile, 4 saat sonra kendi imkânları ile enkazdan kurtuldu.



AFAD koordinesinde Denizli'deki KYK yurduna yerleştirilen ailenin babası Adnan Turunç, "Deprem sırasında çocuklarım salonda, biz de yatak odasındaydık. Çocuklar yanımıza geldi. Birbirimize sarıldık. O anda ev başımıza yıkıldı. Hepimiz üst üsteydik. Nefes alamıyorduk. Önümüzdeki molozları temizleye temizleye deliğe ulaştık. Molozlara vura vura 4 saatte sağ çıkmayı başardık" dedi. DHA




O AN 'HANGİ ÇOCUĞUM ÖLDÜ?' DİYE DÜŞÜNDÜM
Kahramanmaraş'ta yıkılan 5 katlı evlerinin enkazı altında kalan Ahmet-Mebruke Gönül çifti ile 3 kızları da molozları elleriyle itip sürünerek kurtulmayı başardı. Gönül çifti ile 3 kızları, Antalya'ya getirilerek Falez Uygulama Oteli'ne yerleştirildi. Enkazdan çıkmaya çalıştığı delikten aşağıya düştüğü için beli kırıldığı ortaya çıkan baba Gönül enkazdaki korku dolu dakikaları ise şu sözlerle anlattı: İki çekyat var; o anda çocuklarla yanına kapandık. Çocuklar, o anda 'Allah'ım ne olur durdur' diye bağrışıyordu. Dördüncü sert vurmasında bina olduğu gibi üzerimize indi. Bir baba için çok zor, 'Hangi çocuğum öldü?' diye düşündüm. Çocuklara, 'Bana ses verin' dedim. Hepsi ses verdi. Allah güç verdi. Molozları elimizle itip sürünerek enkazdan çıktık. DHA

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Tırnaklarıyla kazarak açtıkları delikten yaşama tutundular
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