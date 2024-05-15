Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı

Türk Tiyatrolarında ve sinemalarda birçok filimde ve tiyatroda rol alan Devlet Tiyatro sanatçısı sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yummuştu. 84 yaşında hayatını kaybeden Ayten Gökçer'in Türk Bayrağına sarılı cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Burada taziyeleri kızı Aslı Gökçer Oba ve torunları kabul etti.

Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Vali Davut Gül, Şişli Kaymakamı Gazi Kaya , Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Suheyl Uygur, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra tiyatro sanatçıları ve sevenleri katıldı.

ASLI GÖKÇER OBA, "ANNEM HEM MELEK HEMDE ÖZEL BİR İNSANDI"

Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, "Annem hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm' demişti. Bütün sevenlerinden ricam üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım" şeklinde konuştu.

ERSOY: ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK

Cenaze sonrasında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanat camiası için acı bir gün Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Devlet tiyatro sanatçısı 84 yaşında hayatını kaybeden Ayten Gökçer Zincirlikuyu camiinden öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında 2009 yılında vefat eden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.