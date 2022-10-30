TOGG ÖN SATIŞ TARİHİ belli oldu mu? 2022 TOGG ön satış ve sipariş başvurusu ne zaman yapılacak?

TOGG ön satış sipariş tarihi son dönemde merakla bekleniyor. Çok sayıda davetlinin katılımıyla geçtiğimiz gün düzenlenen törende yerli otomobil halka tanıtıldı. Bu kapsamda ise otomobili satın almak isteyenler "TOGG ön satış sipariş tarihi belli oldu mu? TOGG ön satış ve sipariş başvurusu ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte TOGG ön satış sipariş tarihi ve tüm detaylar.
TOGG İLK ÖN SATIŞ NE ZAMAN?
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. Togg'un ilk aracı bantta indi. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araçlar gibi satış işini dijitalde çözmeye karar verdi. Vatandaşlar Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte siparişlerini verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır.
Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.
Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.
TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?
Açılış için geri sayımdaki fabrikada önemli gelişmeler yaşanırken heyecanla beklenen bir başka cevap ise TOGG'un fiyatı...
Ufuk Sandık kaleme aldı;
TOGG'un fabrika açılışı öncesinde Bakan Varank fiyatla ilgili ipucu verdi. Buna göre, 2023'te yollarda olacak yerli otonun fiyatının 800 bin ile 1 milyon TL arasında olabileceği belirtiliyor.
Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde nefesler tutuldu. Hafta sonu TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek. Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. 2023'te yollara çıkacak olan TOGG'da ilk etapta 17-18 bin araç üretilmesi hedefleniyor.
Vatandaşlar en çok TOGG'un fiyatının ne olacağını merak ediyor. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi. Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasının ardından gözler diğer markaların SUV modellerine çevrildi.