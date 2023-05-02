Togg sahipleri mutlu ve gururlu

Türkiye'nin otomobili Togg, T10X modeli 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim edildi. Adana'da Togg'u ilk alan kişi Sarıçam ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Ataş (60) oldu. Togg yetkilileri tarafından araba evlerinde teslim edildi.Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi, Togg'u Adana'nın sıcağından korumak için ilk iş olarak cam filmi ve kaputuna boya koruma filmi kaplattı. Kaplamayı yapan usta İsmet Sütcü, "Araç gerçekten çok güzel. Standartların üzerinde. Ellerine, emeklerine sağlık" dedi.Elazığ'da ise Turgay Akgün teslim aldığı Togg aracını Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla buluşturdu. Merkeze akın eden vatandaşlar, bolca fotoğraf çektirip Akgün'den bilgi aldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne hep birlikte şahitlik ediyoruz" derken Akgün ise "Bu bir araç değil, akıllı cihaz. Yol tutuşundan konforuna kadar her şeyi profesyonelce düşünülmüş" diye konuştu.