Tokat’ta Kelkit Çayı’na düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat'a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin Kelkit Çayı'na düşmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin son durumu paylaştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, çaya düşen 4 kişiden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığını hatırlattı. Kayıp olarak aranan 2 kişiden Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Çiftçi, 161 personel, 6 dron, 8 bot, ve diğer araçlarla diğer kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.