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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:03

Tokat’ta Kelkit Çayı’na düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat’ta yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen 4 kişiden 2’sinin sağ olarak kurtarıldığını, kayıp olarak aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi, diğer kayıp kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Tokat’ta Kelkit Çayı’na düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat'a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin Kelkit Çayı'na düşmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin son durumu paylaştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, çaya düşen 4 kişiden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığını hatırlattı. Kayıp olarak aranan 2 kişiden Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Çiftçi, 161 personel, 6 dron, 8 bot, ve diğer araçlarla diğer kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

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#MUSTAFA ÇİFTÇİ #TOKAT

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Tokat’ta Kelkit Çayı’na düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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