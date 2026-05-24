Giriş Tarihi: 24.05.2026 11:03

Tokat'ta korkutan taşkın: Tam 33 yıl sonra ilk kez görüldü... Tarım arazileri sular altında kaldı!

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış ve Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasının ardından dolu savaklardan su tahliyesinin devam etmesi ile Yeşilırmak'ta taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle ırmak kenarındaki tarım arazileri ve evleri su bastı. Pazar ilçesinin girişinde bulunan 1238 yapımı tarihi Selçuklu köprüsünün 4 gözünden 3'ünün de su içinde kaldığı görüldü.

Tokat genelinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşarak dolusavaklardan su tahliyesinin başlaması ile birlikte Yeşilırmak'ın su seviyesi yükseldi.

TARİHİ TAŞ KÖPRÜ SULAR ALTINDA

Pazar ilçesine Yeşilırmak üzerinden giriş sağlayan noktada bulunan, Selçuklular döneminde 1238 yılında inşa edilen 4 gözlü tarihi taş köprünün 3 gözünün tamamen suyun içinde kaldığı görüldü. Bölge havadan dron ile görüntülendi.


33 YILDIR BÖYLE BİR SU GÖRMEDİK

Bölgede incelemelerde bulunan Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, tarihi köprünün statik olarak bir tehlike barındırmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Atalarımız zamanında çok güzel yapmışlar, bu sel suyunu düşünerek inşa etmişler. Şu an için köprüde bir problemimiz yok. Benzer bir durum en son 1993 yılında yaşanmıştı. 33 yıldır böyle bir su görmedik."

TARIM ARAZİLERİ VE EVLERİ SU BASTI

Yeşilırmak'ın yatağından taşan sular, nehir güzergahı boyunca uzanan tarım arazilerine ve ırmak çevresinde bulunan bazı evlerin bahçelerine girdi.

SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekili alanların su altında kaldığı bölgede, taşkının ardından ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
