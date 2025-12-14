Tokat’ta otomobil traktörle çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niksar ilçesi Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (51) idaresindeki 60 AHH 663 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan D.A. (52) yönetimindeki 60 ACC 059 plakalı traktöre arkadan çarptı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada traktör sürücüsü D.A., otomobil sürücüsü M.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ş. (16) ve G.Ş. (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.