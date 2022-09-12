TOKİ 100 bin arsa projesi dikkat çekti! 2022 TOKİ arsa başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nerelerde olacak, fiyatları belli mi?

TOKİ arsa başvuru tarihleri, şartları, fiyatları gibi birçok konu binlerce vatandaşın gündeminde. Düşük bütçeli vatandaşların arsa ve konut sahibi olmasını amaçlayan projede başvurularla ilgili tüm detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağı bildirilmişti. Bu noktada ise "2022 TOKİ arsa başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nerelerde olacak, fiyatları belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ başvuru sürecine dair gelişmeler.
TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hükümetin ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.
Projenin detayları, 13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi.
81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek. Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkânına göre belirlenecek.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ arsa projesine dair açıklama geldi. İşte o açıklama;
"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz."
"ÖZEL KONTENJANLAR OLACAK"
"Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz."
"YÜKSEK KİRA TALEP EDENLERE DARBE OLACAK"
"Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir."