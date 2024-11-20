TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 44 ilde 882 arsa satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl?

TOKİ arsa satışına sayılı gün kala, arsa sahibi olmak isteyenler konu hakkında detayları araştırıyor. Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneği ve yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneği sunan TOKİ arsa satışı 44 ilde gerçekleşecek. Peki, TOKİ 44 ilde 882 arsa satışı ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;
27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla
28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ
29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van
TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.