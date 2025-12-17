TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçirdiği sosyal konutlar için kura heyecanı başladı. Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmasını hedefleyen projede, başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri il bazında yapılacak. Kura sonrası hak kazananların isimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, TOKİ kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? İşte merak edilen ayrıntılar…
TOKİ'nin 500 bin sosyal konutu kapsayan Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru süreci sona erdi. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Yoğun ilgi gören proje için vatandaşlar başvurularını e-Devlet ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirdi.
İnşaat ve ihale çalışmalarının Kasım 2025 itibarıyla başlatılması planlanırken, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin de takvimi netleşti. Buna göre, isim listelerinin açıklanması ve konut hakkı kazananların belirleneceği kuralar, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında etap etap yapılacak.