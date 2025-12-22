TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Bugün sona erecek başvuruların ardından sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kura ile hak kazanan adayların isimleri listelerde yer alacak. Projede şehit yakını ve gazilerden engelli, emekli, gençler ile 3 ve üzeri çocuklu ailelere kadar çeşitli gruplara özel kontenjanlar ayrıldı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar..
Proje takvimi kapsamında 10 Kasım 2025'te başlayan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları sona erdi. Bankalar aracılığıyla yapılan başvurular 19 Aralık 2025'te tamamlanırken, e-Devlet üzerinden alınan başvurular ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla kapatıldı. Başvuru sürecinde vatandaşlar, gerekli işlemleri tamamlayarak 5.000 TL'lik başvuru bedelini yatırdı. Artık gözler, kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından, il bazlı olarak kura çekimi süreci başlayacak.
|Detay
|Tarih Aralığı
|Hak Sahibi Belirleme Kuraları
|29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
|Kura Çekilişi Şekli
|81 ilde, konut sayılarına göre il bazlı ve noter huzurunda canlı yayınla
|Proje İhale Başlangıcı
|Kasım 2025 itibarıyla
|Konut Teslimatları
|Mart 2027 itibarıyla
Kura çekiliş takvimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2026 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürecektir. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saatinin, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden aşamalı olarak duyurulması bekleniyor.
Kura sonuçlarının açıklanma süreci, çekilişlerin tamamlanma takvimine göre belirlenecek.
Kura çekilişleri, her il ve proje için tamamlandıktan hemen sonra hak sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek listeler ilan edilmeye başlanacaktır.
Vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçları tarihini TOKİ'nin resmi internet sitesi (evsahibiturkiye.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kura sonucu sorgulaması bekleniyor.