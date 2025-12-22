Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 22.12.2025 10:26

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecine ilişkin takvim netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki 81 ilde hayata geçirilen proje kapsamında, sosyal konut başvuruları 10-19 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru yapan vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 daireler için yapılacak kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Kura çekimleri noter gözetiminde yapılacak ve canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Bugün sona erecek başvuruların ardından sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kura ile hak kazanan adayların isimleri listelerde yer alacak. Projede şehit yakını ve gazilerden engelli, emekli, gençler ile 3 ve üzeri çocuklu ailelere kadar çeşitli gruplara özel kontenjanlar ayrıldı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

TOKİ BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Proje takvimi kapsamında 10 Kasım 2025'te başlayan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları sona erdi. Bankalar aracılığıyla yapılan başvurular 19 Aralık 2025'te tamamlanırken, e-Devlet üzerinden alınan başvurular ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla kapatıldı. Başvuru sürecinde vatandaşlar, gerekli işlemleri tamamlayarak 5.000 TL'lik başvuru bedelini yatırdı. Artık gözler, kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından, il bazlı olarak kura çekimi süreci başlayacak.

Detay Tarih Aralığı
Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 202527 Şubat 2026
Kura Çekilişi Şekli 81 ilde, konut sayılarına göre il bazlı ve noter huzurunda canlı yayınla
Proje İhale Başlangıcı Kasım 2025 itibarıyla
Konut Teslimatları Mart 2027 itibarıyla

Kura çekiliş takvimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2026 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürecektir. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saatinin, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden aşamalı olarak duyurulması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanma süreci, çekilişlerin tamamlanma takvimine göre belirlenecek.

Kura çekilişleri, her il ve proje için tamamlandıktan hemen sonra hak sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek listeler ilan edilmeye başlanacaktır.

Vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçları tarihini TOKİ'nin resmi internet sitesi (evsahibiturkiye.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kura sonucu sorgulaması bekleniyor.

