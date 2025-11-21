TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: 1+1, 2+1 TOKİ taksitleri ne kadar, ne zaman başlayacak?

TOKİ'nin 81 ilde hayata geçirdiği "Ev Sahibi Türkiye" projesi, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarla konut sahibi yapmayı hedefliyor. Proje kapsamında sunulan finansal kolaylıklar, yüksek peşinat gerektirmemesi ve 240 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. Vatandaşlar kendilerine uygun olan daire tipini, ödemelerini ve aylık taksit miktarlarını yakından inceliyor. Başvuruların banka şubeleri ve e-Devlet üzerinden alındığı bu süreçte, konut tiplerine göre belirlenen ödeme planları il bazında farklılık gösteriyor. İşte, 2025 TOKİ ödeme planı, taksit tutarı ve aylık taksitler: