TOKİ başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor ve nereye yapılıyor, 81 ilde sosyal konut projesine kimler başvurabilir?

TOKİ başvuru şartları ve tarihleri için geri sayım başlarken konunun detayları mercek altına alınıyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen binlerce vatandaş, TOKİ evlerine yazılmak için ne gerekiyor, başvuru nereden yapılıyor gibi sorulara yanıt arıyor. TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor ve nereye yapılıyor, 81 ilde sosyal konut projesine kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları ve konunun detayları!
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşımda, yeni sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kurum açıklamasında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.
Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacağı duyuruldu.
240 AY TAKSİT OLACAK; ASGARİ ÜCRETLİ RAHAT ÖDEYECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' demişti.
Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. (Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır) En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL iki çalışan varsa 3.300 TL olacak.
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların en geç iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.