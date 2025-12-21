Haberler Yaşam Haberleri TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUÇLARI: TOKİ 500 bin konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2025 07:09

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde başvurular dün itibarıyla resmen sona erdi. Milyonlarca vatandaşın uygun şartlarla ev sahibi olma hayaliyle katıldığı dev projede şimdi gözler "kura çekimi" takvimine çevrildi. TOKİ kuraları ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları e-Devlet’ten nasıl sorgulanır? İşte 81 ili kapsayan dev projenin kura tarihleri ve tüm detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" projesinde başvuru maratonu tamamlandı. Dün banka şubelerinin de mesai bitimiyle birlikte dosya alımları kapandı. Şimdi sırada, hak sahiplerini belirleyecek olan noter huzurundaki kura çekimleri var. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 500 bin sosyal konut için kura süreci Aralık ayının sonunda başlıyor:

Kura Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025

Kura Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026

Kura çekimleri yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek. İlk kuraların Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerden mi yoksa küçük illerden mi başlayacağı önümüzdeki günlerde TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlanacak "İl İl Kura Takvimi" ile netlik kazanacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA ADIMLARI

Kura çekimi tamamlanan her projenin sonuçları, en kısa sürede sistemlere yüklenecek. Vatandaşlar sonuçlarını e-Devlet Üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" sekmesine girerek hak sahipliği durumunu sorgulayacak.

İl il kura takvimi TOKİ Resmi Sitesi www.toki.gov.tr adresinden takip edilecek.

İNŞAAT VE TESLİMAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İnşaat Başlangıcı: İhale süreçleri Kasım ayı itibarıyla başladı.

Konut Teslimatları: Hak sahiplerine konutlarının 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanması planlanıyor.

Konut Tipleri: Proje kapsamında inşa edilecek evler 1+1 ve 2+1 şeklinde, yatay mimari prensibiyle tasarlanacak.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

Süreç Tarih Aralığı
Başvuru Dönemi 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025
Kura Çekilişleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
Konut Teslimatları Mart 2027 itibarıyla
Konut Belirleme Kuraları Şubat 2026 itibarıyla

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kura çıkmayanların başvuru parası ne zaman iade edilir? Kurada ismi çıkmayan adayların yatırdığı başvuru bedelleri, kura çekimi sonrası en kısa sürede ilgili banka hesaplarına iade edilecek.

Kura çekimleri canlı yayınlanacak mı? Tüm kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilmesi beklenenler arasında.

Taksit ödemeleri ne zaman başlar? Sözleşme tarihinden sonraki ay.

TOKİ ÖDEME PLANI

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

