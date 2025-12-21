TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUÇLARI: TOKİ 500 bin konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" projesinde başvuru maratonu tamamlandı. Dün banka şubelerinin de mesai bitimiyle birlikte dosya alımları kapandı. Şimdi sırada, hak sahiplerini belirleyecek olan noter huzurundaki kura çekimleri var. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 500 bin sosyal konut için kura süreci Aralık ayının sonunda başlıyor:
Kura Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025
Kura Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026
Kura çekimi tamamlanan her projenin sonuçları, en kısa sürede sistemlere yüklenecek. Vatandaşlar sonuçlarını e-Devlet Üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" sekmesine girerek hak sahipliği durumunu sorgulayacak.
İl il kura takvimi TOKİ Resmi Sitesi www.toki.gov.tr adresinden takip edilecek.
İnşaat Başlangıcı: İhale süreçleri Kasım ayı itibarıyla başladı.
Konut Teslimatları: Hak sahiplerine konutlarının 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanması planlanıyor.
Konut Tipleri: Proje kapsamında inşa edilecek evler 1+1 ve 2+1 şeklinde, yatay mimari prensibiyle tasarlanacak.
|Süreç
|Tarih Aralığı
|Başvuru Dönemi
|10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025
|Kura Çekilişleri
|29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
|Konut Teslimatları
|Mart 2027 itibarıyla
|Konut Belirleme Kuraları
|Şubat 2026 itibarıyla
Kura çıkmayanların başvuru parası ne zaman iade edilir? Kurada ismi çıkmayan adayların yatırdığı başvuru bedelleri, kura çekimi sonrası en kısa sürede ilgili banka hesaplarına iade edilecek.
Kura çekimleri canlı yayınlanacak mı? Tüm kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilmesi beklenenler arasında.
Taksit ödemeleri ne zaman başlar? Sözleşme tarihinden sonraki ay.
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.