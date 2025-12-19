TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ 500 bin konut kura çekim bilgisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" vizyonu kapsamında başlatılan projede heyecan dorukta. 81 ili kapsayan ve dar gelirli vatandaşlara yönelik hazırlanan 500 bin konutluk projede, bugün mesai bitimiyle birlikte başvuru süreci resmen tamamlanıyor. Başvuruların sona ermesi, aylardır süren büyük bekleyişin yerini kura heyecanına bırakıyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru süreci bugün (19 Aralık 2025) tamamlandıktan sonra işleyecek süreç şu şekildedir:
18 Aralık tarihinde e-devlet üzerinden kapanan başvurular bugün banka şubeleri için de son bulacak. Ardından aralık ayı içinde kuralar başlanacak.
TOKİ'nin önceki projelerine bakıldığında genel uygulama prensibine göre, başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura takvimi açıklanmaktadır. 500 bin konutluk dev proje için kuraların 2025 Aralık ayı ortası itibarıyla başlaması ve etaplar halinde yıl boyunca devam etmesi öngörülüyor.
Kura Tarihleri: 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026
Kura çekimlerinin TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanması beklenenler arasında.
Kuraların ardından e-Devlet üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" ekranından kesin sonuçların öğrenilmesi bekleniyor.
Kura çekimlerinde her projede olduğu gibi belirli gruplara kontenjan ayrılmış durumda:
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5 kontenjan
Engelli Vatandaşlar: %5 kontenjan
Emekliler: %20 kontenjan
Gençler (18-30 yaş): %20 kontenjan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ANGİAD tarafından düzenlenen Ankara'nın Geleceği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa tecrübesinin Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ile yayılacağının altını çizdi:
"Bu devasa tecrübeyi başta gözbebeğimiz, gururumuz Ankara'mız olmak üzere 81 ilimizin her karışına yayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için çıktığımız yolda TOKİ'mizle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretimini tamamladık. Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ve gençlerimizin uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bunun 31 bin 74'ünü de Ankara'mıza sunmuş olacağız. Bu sayede hem vatandaşımız ev sahibi olacak hem de Ankara'daki konut-kira fiyatlarını dengeleyecek hem de şehirlerimizi modern ve sağlam konutlarla afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. 1.5 trilyonluk projeyle birlikte ticaretimizi, ekonomimizi güçlendirecek ve 300 sektörün çarklarını en güçlü şekilde hızlandıracak. Sizlerin de bu sürece en doğru ve kaliteli fikirlerle hazır olacağınıza; Türkiye'yi büyütme ve yarınlara en güçlü şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizimle birlikte yürüteceğinize inanıyorum."