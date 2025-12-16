TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ve kura tarihleri

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut projesi olan 500 bin sosyal konut için başvuruların sona yaklaşması ardından, artık gözler kura çekilişlerine çevrildi. Konut sahibi olma hayali kuran yüz binlerce ailenin sonucunu belirleyecek olan bu kuralar, noter huzurunda ve şeffaflıkla gerçekleştirilecek. Peki; 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, kura takvimi:
TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet kanallarında yayımlanan bilgilere göre, TOKİ 500 bin Konut Projesi kapsamında başvurular için belirlenen süre dolmak üzeredir.
Son Başvuru Tarihi: Projede yer alan tüm konut kategorileri için başvuruların sona ereceği tarih: 19 Aralık 2025.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir.
Başvuru süreçlerinin sona yaklaşmasıyla birlikte, şimdi sırada hak sahiplerinin belirlenmesi aşaması var. Başvuruların yoğunluğu ve projenin büyüklüğü göz önüne alındığında, kura çekilişlerinin belirli bir programa göre etaplar halinde yapılması planlanmaktadır.
Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.
TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı günün hemen ardından veya en geç bir sonraki iş gününde hak sahiplerine ulaştırılacak.
Kura çekilişleri noter huzurunda yapıldığı için, çekiliş tamamlandığı an hak sahipleri belirlenmiş olur. Bu listeler, hızla kamuoyuna duyurulur.