Giriş Tarihi: 12.12.2025 12:09

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi tarihleri 2025

Tarihin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin Konut Projesi kapsamında milyonlarca vatandaşın yaptığı başvurunun ardından, gözler merakla beklenen kura çekimi ve TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuru süreci devam eden projede, hak sahiplerinin belirlenmesi için illere göre kura çekimi takvimi büyük önem taşıyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman? İşte detaylar:

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "500 bin Sosyal Konut Projesi"nde, başvuru sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş başlıyor. Proje kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanacak binlerce kişi, ikamet ettikleri illerdeki kura çekimi tarihlerini ve TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanma zamanını araştırıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenmektedir. Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda değil, belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecektir.

Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

10 Aralık tarihinde başlayan TOKİ 500 bin konut başvurusu 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecekken bankalar aracılığı ile yapılan başvurular 19 Aralık'ta son bulacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi ile birlikte hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişlerinin canlı takip edilmesi beklendiği gibi sonrasında e-devlet üzerinden başvuru sonucunun kontrol edilmesi bekleniyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

