TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi ve kura takvimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan TOKİ 500 bin konut başvuruları önümüzdeki günlerde sona eriyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu projenin kura çekimi ise aralık ayı sonunda başlayacak ve şubat ayına kadar devam edecek. TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi ve kura takvimi belli oldu. Peki, TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte detaylar;
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı.
Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular;
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.
500 BİN TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor.
Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.