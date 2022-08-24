TOKİ sosyal konut projesi başvuruları hakkında resmi açıklamalar peş peşe geliyor. Konu ile ilgili ayrıntılar Kabine Toplantısı sonrasında belli olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Peki; TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları neler?

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

İşte ucuz ev kampanyası ve taksit bilgileriyle ilgili Bakan Kurum'un verdiği son dakika ayrıntıları: