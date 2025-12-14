Haberler Yaşam Haberleri TOKİ BAŞVURULARI SON TARİH: 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.12.2025 14:28

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlanma aşamasına gelirken, adayların dikkati kura çekimine yönelmiş durumda. Konut sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Proje kapsamında 81 ilde inşa edilmesi planlanan örnek daireler tanıtılırken, süreçle ilgili beklenti daha da arttı.Artık gözler, başvuru sonuçlarının duyurulacağı takvime çevrilmiş bulunuyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak,1+1 ve 2+1 konutlar için kura çekimleri ne zaman yapılacak?

TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman duyurulacağı, projeye ilgi gösteren vatandaşların gündemindeki en önemli başlıklar arasında bulunuyor. Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Hamlesi" olarak anılan proje kapsamında, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için takvim işlemeye devam ediyor.Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek ve sonuç listeleri ilan edilecek. Açıklamaların ardından başvuru sahipleri, sonuçlara iki ayrı resmi kanal üzerinden ulaşabilecek.Peki, TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

TOKİ tarafından hayata geçirilen Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru süreci netlik kazandı. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan müracaatlar, belirlenen takvim doğrultusunda sona erecek. Henüz başvurusunu tamamlamayan vatandaşların, süre dolmadan işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

E-Devlet üzerinden başvurular için son gün: 18 Aralık 2025

Banka şubeleri aracılığıyla başvurular için son gün: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

