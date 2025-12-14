TOKİ BAŞVURULARI SON TARİH: 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihte?

TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman duyurulacağı, projeye ilgi gösteren vatandaşların gündemindeki en önemli başlıklar arasında bulunuyor. Kamuoyunda "Yüzyılın Konut Hamlesi" olarak anılan proje kapsamında, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için takvim işlemeye devam ediyor.Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek ve sonuç listeleri ilan edilecek. Açıklamaların ardından başvuru sahipleri, sonuçlara iki ayrı resmi kanal üzerinden ulaşabilecek.Peki, TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?