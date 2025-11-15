TOKİ başvurusu iptal edilir mi, yanlış başvuru nasıl düzeltilir? E-Devlet ekranı ile TOKİ 500 Bin Konut Projesi başvuru seçenekleri

TOKİ BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi için yapılan başvurularda, başvuru ücretini yatırmayan adayların işlemleri sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapan kişilere banka tarafından SMS yoluyla bir hesap bilgisi gönderiliyor ve belirtilen süre içinde başvuru ücretinin bu hesaba yatırılması gerekiyor. EFT, havale ya da ATM aracılığıyla ödeme yapılmazsa başvuru geçersiz sayılıyor.

Öte yandan, başvuru ücretini yatırmış olan kişilerin bu bedeli geri çekmeleri durumunda da başvuruları iptal edilmiş kabul ediliyor. Kura sonucu asil veya yedek listede yer alan vatandaşlar, ücret iadesi aldıkları anda hak sahipliği durumlarını kaybediyor.

Daha önce "İlk Evim" veya "Arsa Projesi" kapsamında asil ya da yedek olarak hak kazanmış olanlar ise kendileri veya eşleri adına 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapamıyor. Ancak isteyen vatandaşlar önceki projelerdeki hak sahipliklerinden vazgeçip başvurularını iptal ederek yeni projeye katılım sağlayabiliyor.