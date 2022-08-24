TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi: TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları sorgulama

TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. Kura çekilişi bugün canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. TOKİ kura çekilişi sonuçlarına TOKİ'nin internet sitesinden erişilebiliyor. Bilindiği üzere; konutlar 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü kura ile satışa sunuldu. Peki; TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi.