TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI: Başvuru sayısı 3 milyona yaklaştı! 2025 TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

Yaş ve Vatandaşlık 18 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

Konut Sahipliği Kendisi, eşi ve velayet altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması.

TOKİ Geçmişi Kendileri, eşleri ve çocuklarının daha önce TOKİ'den konut almamış olması.

Gelir Sınırı (Aylık Net) İstanbul için: En fazla 145.000 TL (hane halkı aylık ortalaması).

Diğer İller için: En fazla 127.000 TL (hane halkı aylık ortalaması).