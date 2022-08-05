Haberler Yaşam Haberleri TOKİ İzmir kura çekilişi bugün yapılıyor! İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 12:00

TOKİ İzmir kura çekilişi bugün yapılıyor! İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekiliş sonuçları, dar ve orta gelirli vatandaşlar tarafından sürekli olarak sorulmakta ve araştırılmaktadır. Her il için farklı tariflerde yapılan TOKİ kura çekilişi, bugün İzmir Kemalpaşa için yapılacak. Toplam 199 adet 2+1 ve 3+1 konut, İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesi için kura ile verilecek. Bu sebeple başvuru yapan adaylar TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ İzmir kura çekilişi bugün yapılıyor! İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekilişi İzmir Kemalpaşa Çambel mahallesi için yapılacak. Başvuran vatandaşlar da TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını bekliyor. İzmir TOKİ kura çekilişi bu akşam yapılacak ve TOKİ kura sonuçları isim listesi belirlenecek. İzmir Kemalpaşa Çambel Mevki 2.ve 3.Etap Projeleri satış takvimi de yayımlandı. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ İzmir kura çekiliş sonuç isim listesi!

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

25 – 29 Temmuz arasında alınan başvurular sonucu, kura çekilişi bugün yapılacak. İzmir TOKİ kura çekilişi saat 14.00'da yapılacak.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SATIŞ TAKVİMİ

İzmir Kemalpaşa Çambel Mahallesi satış takvimi şu şekilde:

Alıcı Olmayanların Başvuru İade İşlemlerinin Başlaması 9 Ağustos 2022

Sözleşme İmzalanması 15 – 31 Ağustos 2022

Yedek Hak Sahiplerinin Sözleşme İmzalama Programı 05 – 09 Eylül 202

Asil Hak Sahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi 02 Eylül 2022

Yedek Haksahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi 13 Eylül 2022

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI

İzmir Toki kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ İzmir kura çekilişi bugün yapılıyor! İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA