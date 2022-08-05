TOKİ İzmir kura çekilişi bugün yapılıyor! İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekilişi İzmir Kemalpaşa Çambel mahallesi için yapılacak. Başvuran vatandaşlar da TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını bekliyor. İzmir TOKİ kura çekilişi bu akşam yapılacak ve TOKİ kura sonuçları isim listesi belirlenecek. İzmir Kemalpaşa Çambel Mevki 2.ve 3.Etap Projeleri satış takvimi de yayımlandı. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ İzmir kura çekiliş sonuç isim listesi!