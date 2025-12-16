TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet kanallarında yayımlanan bilgilere göre, TOKİ 500 bin Konut Projesi kapsamında başvurular için belirlenen süre dolmak üzeredir.

Son Başvuru Tarihi: Projede yer alan tüm konut kategorileri için başvuruların sona ereceği tarih: 19 Aralık 2025.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir.

