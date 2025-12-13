Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KURA SONUÇ TAKVİMİ 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2025 07:12

TOKİ’nin Türkiye genelinde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 1+1 ve 2+1 konutlar için başvurular e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden alınırken, süreç 5 bin TL başvuru bedeliyle tamamlanıyor. Başvurular sürerken, şimdi tüm dikkatler TOKİ kura çekim tarihlerine çevrildi. Kuralar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 81 ilde yapılacak 500 bin konut için başvurular sürüyor. TOKİ'ye başvuran binlerce vatandaş ise şimdi kura çekim takvimine odaklandı. TOKİ kuraları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişlerinin Aralık 2025 ile Şubat 2026 arasında yapılması planlanıyor. Buna göre kuraların 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hak sahiplerine konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, kura çekimlerine ilişkin detaylı takvimin TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.

1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

TOKİ KURA SONUÇ TAKVİMİ 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
