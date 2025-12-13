TOKİ KURA SONUÇ TAKVİMİ 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 81 ilde yapılacak 500 bin konut için başvurular sürüyor. TOKİ'ye başvuran binlerce vatandaş ise şimdi kura çekim takvimine odaklandı. TOKİ kuraları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişlerinin Aralık 2025 ile Şubat 2026 arasında yapılması planlanıyor. Buna göre kuraların 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hak sahiplerine konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, kura çekimlerine ilişkin detaylı takvimin TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.