TOKİ KURA SONUÇLARI 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'nin 2025 konut projesine yoğun ilgi sürerken başvuruların kapanış tarihi ile kura sonuçlarının açıklanacağı gün araştırılıyor. Sosyal konut fırsatından yararlanmak isteyen binlerce kişi, sürecin nasıl işleyeceğini ve sonuçların ne zaman duyurulacağını sorguluyor. TOKİ'nin resmi duyuruları takip edilirken gözler kura takvimine çevrilmiş durumda. Peki 2025 TOKİ başvuru ve kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.