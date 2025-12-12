TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "500 bin Sosyal Konut Projesi"nde, başvuru sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş başlıyor. Proje kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanacak binlerce kişi, ikamet ettikleri illerdeki kura çekimi tarihlerini ve TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanma zamanını araştırıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenmektedir. Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda değil, belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecektir.
Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.
10 Aralık tarihinde başlayan TOKİ 500 bin konut başvurusu 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecekken bankalar aracılığı ile yapılan başvurular 19 Aralık'ta son bulacak.