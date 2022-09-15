TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ başvuru şartları ve detayları, vatandaşların son iki gündür ilgi konusu haline geldi. Ucuz konut imkanı sağlayan iştirak, şimdiden 300 bin başvuruyu hanesinde gördü. Vatandaşlar da bu sebeple TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, TOKİ başvuru ne zaman sonuçlanır araştırmasını yapıyor. İçerisinde maaş şartı ve TOKİ başvuru ücreti de bulunuyor. Peki, TOKİ başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları 2022...