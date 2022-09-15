TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ başvuru şartları ve detayları, vatandaşların son iki gündür ilgi konusu haline geldi. Ucuz konut imkanı sağlayan iştirak, şimdiden 300 bin başvuruyu hanesinde gördü. Vatandaşlar da bu sebeple TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, TOKİ başvuru ne zaman sonuçlanır araştırmasını yapıyor. İçerisinde maaş şartı ve TOKİ başvuru ücreti de bulunuyor. Peki, TOKİ başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları 2022...
İLK İŞİM İLK EVİM ADI VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.
TOKİ BAŞVURUDA TC KİMLİK NUMARA SIRASI
T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
2+1 ve FİYATLARI BELLİ OLDU
Özellikle gençler ve çekirdek ailelerin ilk ev olarak arzuladığı 2+1 konutların fiyatları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Fiyatlar şu şekilde…
Normal fiyatlardan indirime gidilerek;
2+1 konutların fiyatı 608 bin TL olacak.
Aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle birçok insan 2+1 konut sahibi olacak.
Bunun yanında, belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin olarak alınacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sosyal Konut başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi.
GELİR ŞARTI BULUNUYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi olma şartı arasında aylık gelir limitinin olduğunu belirtti. Erdoğan, İstanbul için aylık 18 bin; yurt genelindeyse 16 bin liradan fazla hane gelirinin üst limit olduğunu belirtti.
3+1 EV FİYATLARI
3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
240 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
TOKİ BAŞVURU HANGİ TARİHLER ARASINDA?
14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.