TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Gaziantep 'ten ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Gaziantep 'te nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Gaziantep 'te nereye yapılacak? İşte detaylar...
|259
|GAZİANTEP
|ARABAN
|GAZİANTEP ARABAN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|260
|GAZİANTEP
|İSLAHİYE
|GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP 374 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|374
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|261
|GAZİANTEP
|KARKAMIŞ
|GAZİANTEP KARKAMIŞ 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|262
|GAZİANTEP
|NİZİP
|GAZİANTEP NİZİP 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|263
|GAZİANTEP
|NURDAĞI
|GAZİANTEP NURDAĞI 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|264
|GAZİANTEP
|OĞUZELİ
|GAZİANTEP OĞUZELİ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|265
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4.200
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|266
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 4000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4.000
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|267
|GAZİANTEP
|YAVUZELİ
|GAZİANTEP YAVUZELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...