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Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:29 Son Güncelleme: 14.9.2022 13:30

TOKİ sosyal konut Gaziantep ‘te nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Gaziantep ‘te nereye yapılacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvuru sürecinde vatandaşlar detayları merak ediyor. Gaziantep ‘te ikamet eden ve buradaki proje kapsamında konut sahibi olmak isteyenler “TOKİ sosyal konut Gaziantep ‘te nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Gaziantep ‘te nereye yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut Gaziantep ‘te nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Gaziantep ‘te nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Gaziantep 'ten ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Gaziantep 'te nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Gaziantep 'te nereye yapılacak? İşte detaylar...

259 GAZİANTEP ARABAN GAZİANTEP ARABAN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
260 GAZİANTEP İSLAHİYE GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP 374 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 374 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
261 GAZİANTEP KARKAMIŞ GAZİANTEP KARKAMIŞ 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
262 GAZİANTEP NİZİP GAZİANTEP NİZİP 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
263 GAZİANTEP NURDAĞI GAZİANTEP NURDAĞI 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
264 GAZİANTEP OĞUZELİ GAZİANTEP OĞUZELİ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
265 GAZİANTEP ŞAHİNBEY GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
266 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 4000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.000 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
267 GAZİANTEP YAVUZELİ GAZİANTEP YAVUZELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022



E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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TOKİ sosyal konut Gaziantep ‘te nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Gaziantep ‘te nereye yapılacak?
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