TOKİ başvuruları, 14 Eylül Çarşamba günü itibarıyla başlıyor! Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını sağlayacak dev projenin detayları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise "TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da hangi ilçelere nerelere yapılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 81 ilde gerçekleşecek ve toplamda 250 bin ev sahibini bulacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar...
TOKİ sosyal konut projesinin Ankara'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da; Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı ve Sincan ilçelerinde yapılacak.
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;
2+1 konutların aylık taksiti 2.280 TL olacak ve 240 ay vadeyle satılacak. Toplamda 608.000 TL olacak 3+1 konutların aylık taksiti 3.187 TL olacak ve 240 ay vadeyle satılacak. Toplamda 850.000 TL olacak.
2+1 ve 3+1 daireler için ödemeler % 10 peşin olacak. Gerisi 240 ay vadeyle olacak.