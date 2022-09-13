Haberler Yaşam Haberleri TOKİ sosyal konut projesi Ankara’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 16:45

TOKİ sosyal konut projesi Ankara’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği TOKİ 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için açıklamalarda bulundu. Bu açıklama ile birlikte TOKİ başvuru şartları, tarihleri, daire fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, evlerin yapılacağı alanları bugünkü törenle ilan etti. Ankara’da ikamet eden vatandaşlar ise “TOKİ sosyal konut projesi Ankara’da hangi ilçelere nerelere yapılacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar…

TOKİ sosyal konut projesi Ankara’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları, 14 Eylül Çarşamba günü itibarıyla başlıyor! Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını sağlayacak dev projenin detayları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise "TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da hangi ilçelere nerelere yapılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 81 ilde gerçekleşecek ve toplamda 250 bin ev sahibini bulacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ PROJESİ ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinin Ankara'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da; Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı ve Sincan ilçelerinde yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ

13 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başvurular alınmaya başlayacak. Sosyal konut projesi başvuruları Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacaktır.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
  • TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

2+1 konutların aylık taksiti 2.280 TL olacak ve 240 ay vadeyle satılacak. Toplamda 608.000 TL olacak 3+1 konutların aylık taksiti 3.187 TL olacak ve 240 ay vadeyle satılacak. Toplamda 850.000 TL olacak.

2+1 ve 3+1 daireler için ödemeler % 10 peşin olacak. Gerisi 240 ay vadeyle olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ sosyal konut projesi Ankara’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA