TOKİ başvuruları, 14 Eylül Çarşamba günü itibarıyla başlıyor! Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını sağlayacak dev projenin detayları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise "TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da hangi ilçelere nerelere yapılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 81 ilde gerçekleşecek ve toplamda 250 bin ev sahibini bulacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi Ankara'da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar...