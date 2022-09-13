TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül itibariyle başlıyor. 2022 TOKİ başvuru şartları daire fiyatları ve taksit ödemeleri İstanbul dahil 81 il için belli oldu. Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Peki TOKİ sosyal konut projesi İzmir'de hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?
İzmir TOKİ'nin nereye, hangi ilçe veya ilçelere yapılacağı bilgisi henüz belli değil. Detaylar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. İzmir için 12.500 konut inşası yapılacak.
2+1 konutların aylık taksiti 2.280 TL olacak ve 240 ay vadeyle satılacak. Toplamda 608.000 TL olacak 3+1 konutların aylık taksiti 3.187 TL olacak ve 240 ay vadeyle satılacak. Toplamda 850.000 TL olacak.
2+1 ve 3+1 daireler için ödemeler % 10 peşin olacak. Gerisi 240 ay vadeyle olacak.