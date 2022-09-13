TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül itibariyle başlıyor. 2022 TOKİ başvuru şartları daire fiyatları ve taksit ödemeleri İstanbul dahil 81 il için belli oldu. Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Peki TOKİ sosyal konut projesi İzmir'de hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?