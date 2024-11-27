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Giriş Tarihi: 27.11.2024 19:34 Son Güncelleme: 27.11.2024 20:15

Tomruk yüklü kamyon devrildi 2 kişi hayatını kaybetti

Karabük Safranbolu Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında ağaç tomruğu yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Tomruk yüklü kamyon devrildi 2 kişi hayatını kaybetti

Bartın Safranbolu Karayolu Kirkille mevkiinde, kaza meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Onur Fındık'ın (42) kullandığı ağaç tomruğu yüklü kamyon Kirkiile mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyon bir süre sürüklendikten sonra istinat duvarına çarparak durdu. Tomrukların altında kalan sürücü Onur Fındık feci şekilde yaşamını yitirirken, yanında bulunan Yunus Aslan (36) ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Yunus Aslan da yaşamını yitirdi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Tomruk yüklü kamyon devrildi 2 kişi hayatını kaybetti
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