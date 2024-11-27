Tomruk yüklü kamyon devrildi 2 kişi hayatını kaybetti

Bartın Safranbolu Karayolu Kirkille mevkiinde, kaza meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Onur Fındık'ın (42) kullandığı ağaç tomruğu yüklü kamyon Kirkiile mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyon bir süre sürüklendikten sonra istinat duvarına çarparak durdu. Tomrukların altında kalan sürücü Onur Fındık feci şekilde yaşamını yitirirken, yanında bulunan Yunus Aslan (36) ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Yunus Aslan da yaşamını yitirdi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.