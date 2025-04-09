Tonlarca uyuşturucunun imalatı önlendi: İşte o zehirler… Üç operasyonda ele geçirildi!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Başakşehir, Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa ve Kartal İlçeleri'nde peş peşe üç farklı operasyon düzenledi. Toplamda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yedi milyon 150 bin 700 adet sentetik hap, iki ton 680 kilogram kimyasal madde ve 10 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen haplarla ve uyuşturucu ham maddeleriyle tonlarca uyuşturucu madde imal edilebileceği ve operasyonla engellendiği vurgulandı.

SELAMİ YILDIZ'DAN KARARLILIK VURGUSU

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonla ele geçirilen suç unsurlarını inceledi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı.

Medya Halkla İlişliler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız basına yaptığı açıklamasında "Uyuşturucu satıcılarına, organize çetelere ve bütün suç unsurlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleri koç başlarımızla mutlaka tanışacak" dedi.