Toplu ulaşım alev alev

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 4.5 yıldır kaderine terk ettiği megakentte toplu ulaşım sisteminde bir faciadan daha dönüldü.Bakımları yapılmayan İETT otobüslerinde her gün yaşanan yangın ve arızalarla can güvenliği tehlikede olan İstanbullular, metro ve metrobüs duraklarında çalışmayan 86 yürüyen merdiven ve 4 asansör yüzünden de yıllardır çile çekiyor. 2019'dan sonra İstanbullunun tanıştığı asansör ve yürüyen merdivenlerin çalıştırılmamasına Fatih Vezneciler'deki metro istasyonun yanması eklendi.Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Vezneciler Durağı İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi girişinde bulunan yürüyen merdivenlerin elektrik aksamından çıktı. Alevleri gören esnaf, yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Vatandaşların yangın tüpleriyle yangını söndürme çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.Bu sırada metro istasyonunun Beyazıt istikametindeki girişi geçici olarak yolcu geçişine kapatılırken, vatandaşlar metro durağının diğer çıkışlarını kullandı. Görgü tanığı vatandaşlardan Bekir Sirkeci, yürüyen merdivenlerden dumanların çıktığını görüp yangın tüpüyle müdahale ettiğini belirterek, "Bir anda duman ve alevler yükseldi. Dükkandaki tüpü alıp koştum. İlk anda alevi söndürdüm, tüpümüz bitti. İkinci tüpü aldık, o da bitti. Daha sonra itfaiye yetişti" dedi.