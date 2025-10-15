Torbacılara dev operasyon

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 421 şüpheli gözaltına alındı. "Torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik, 338 farklı adrese eşzamanlı düzenlenen operasyona 3 bin 319 polis katıldı. 'Narkokapan Konya' adlı operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizi zehirlemeye cüret eden kim varsa, nereye giderse gitsin, hangi delikte olursa olsun, siber dünyanın hangi dehlizine saklanırsa saklansın, bilsinler ki onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" diye konuştu. Bu arada gözaltına alınan şüpheliler için Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gözaltı merkezi oluşturuldu.