Torul Baraj Gölü’nde seviyesi 45 metre çekildi

Küresel ısınma sebebiyle son yıllarda çokça su sorununun yaşandığı Gümüşhane'de barajlar da su kaybı devam ediyor. Vauk Dağı'ndan doğup Karadeniz'e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit çayı üzerinden üretim yapan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) gölünde de yağışların azalmasının ardından su seviyesi ciddi oranda düştü.

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Baraj gölünün kuruyan toprağında derin yarıklar oluşurken, şiddetli rüzgar dere yatağında bulunan kumu Köprübaşlı ve Çamlıca mahallesindeki ev ve bahçelere taşıyor.

Birkaç hafta öncesine kadar neredeyse kuruma noktasına Harşit Çayı'nın son günlerde yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından debisinin bir miktar arttığı gözlenirken, bahar mevsiminde tamamı su altında kalan tarihi Torul köprüsü de su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıktı.

Son yıllarda görülen manzarayı değerlendiren Çamlıca Mahallesi sakinlerinden Kemal Bostanoğlu, "Yakın zamana kadar 1-2 metre kar yağar, bahara kadar kalırdı. Şimdi kar yok, su yok. Bu suyla biz ektiğimiz buğdayı, sebzelerimizi sulardık. Kaç yıldır kar yağmıyor. Önceden Harşit Çayı çok temiz akıyordu. Baraj yapıldıktan sonra su bozuldu. Rüzgar, kum, fırtınayla başbaşa kaldık ve mahalle sakinleri olarak bunaldık" dedi.

Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj Gölü'nde su seviyesinin üçte bir oranında azaldığını belirten Kaya Çelik ise "Son yıllarda dünyamızda, ülkemizde olduğu gibi burada da kuraklık neticesinde sularda azalma, ürünlerde verim düştü. Su sorunu barajlarda olduğu gibi köylerimizde de var. Köylerde, ilçelerde su sorunları başladı. Özellikle yaz aylarında içme ve sulama suyunda çok ciddi sorunlar yaşadık" diye konuştu.