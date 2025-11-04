Trabzon - Soçi Feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı

Özel firma sahibi Aykan Üçüncü, seferlerin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Rusya ile Trabzon arasında hem turistik hem ticari bir eksiklik olduğunu düşündük. 2011'den bu yana yapılmayan seferleri yeniden başlatmak istedik. 550 yolcu, 220 araç kapasiteli gemi ile her iki şehir için de büyük kazanım olacak. Seferler ile başlamasıyla hem bavul ticareti hem de karşılıklı turizm hareketliliği artacak. Şuanda ilgi bayağı yoğun.Çok fazla talep ve beklenti var. Rusya'da çok olumlu bakıyor.Çarşamba ve Pazar olmak üzere Trabzon-Soçi, Perşembe ve Pazartesi olmak üzere Soçi-Trabzon olarak haftada 2 sefer olarak düzenliyoruz" dedi.

Bilet fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Üçüncü, "Biletler, Trabzon Limanı'nın girişindeki acente ofisinden temin edilebilir. Veyahut Trabzon'daki başka arkadaşlar da ileriki günlerde, zaten sosyal medyada bilet satışı için gerekli yerlerin isimleri duyuruluyor. Buralardan da temin edebilirler. Aynı şekilde Rusya'da da mevcut bir acente de satış oluyor. Bilet fiyatları başlangıç seferi olarak 500 dolar olarak belirledik. Suit odaları 220 dolar , oturarak gidecek yolcular için 70 dolar ve 4 kişilik kamaralarımız için de kişi başı 90 dolar olarak belirledik" dedi.

HEM SAĞLIK, HEM DE KÜLTÜREL GEZİ

Üçüncü, "Seferlerin Trabzon turizmine etkisi olarak hem sağlık turizmi olsun, hem kültürel geziler olsun, Rus halkı Trabzon ve Türkiye'yi beğenerek geliyor. Aynı şekilde bizim vatandaşlarımız da Soçi'ye severek gittiğini düşünüyorum. Bu noktada turizme karşılıklı olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Etraftan aldığımız bütün yorumlar pozitif" diye konuştu.