Trabzon’da 3 kızını tabancayla öldüren babanın yargılanmasına başlandı

Trabzon'un Of ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Emre Göktaş (38), geçen yıl 31 Ağustos'ta, kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4), götürdüğü çay bahçesinde tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Tutuklanan Göktaş hakkında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporuna göre "cezai ehliyetinin tam olduğu" belirtilerek, "Alt soyu kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
ALLAHTAN AF VE MAĞFİRET DİLİYORUM!
Duruşmada, hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş ise savunmasında, psikolojik sorunları olduğunu ve olayı hatırlamadığını ileri sürdü. Göktaş, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm. Kimsenin başına gelsin istemezdim. Allah'tan af ve merhamet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sanık Göktaş, eşiyle geçimsizlikleri olduğunu, olaydan 1-2 ay önce eşinin babaevine gittiğini ve çocuklarıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, pandemi dolayısıyla eşi hasta olduğu için çocukları aldığını ve büyük kızının gelmek istemediğini söyledi. Zaman zaman çocuklarını köye götürdüğünü ve olayı hatırlamadığını ileri süren Göktaş, "Böyle bir düşüncem olsa olay daha önce de gerçekleşebilirdi. Köyüme gitmiş, evdeydim. Çocuklarla evde oyun oynadık, sıkıldılar gezmeye gittik. Olay günü kaos içindeydim. Olay anını hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi, hangi saikle yaptığımı hatırlamıyorum." beyanlarında bulundu.