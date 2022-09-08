Trabzon’da 3 kızını tabancayla öldüren babanın yargılanmasına başlandı

ALLAHTAN AF VE MAĞFİRET DİLİYORUM!

Duruşmada, hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş ise savunmasında, psikolojik sorunları olduğunu ve olayı hatırlamadığını ileri sürdü. Göktaş, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm. Kimsenin başına gelsin istemezdim. Allah'tan af ve merhamet diliyorum." ifadelerini kullandı.