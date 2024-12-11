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Giriş Tarihi: 11.12.2024 17:13

Trabzon'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü!

Trabzon’un Yomra ilçesinde bir rezidansta yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü!

Olay ilçenin Kaşüstü mahallesindeki rezidansın 6. katındaki Bilal Sarı'ya ait dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Ertuğrul Bakkaloğlu (33) ve Bilal Sarı (22) dairede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Bilal Sarı tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurdu. Olay sonrası Bilal Sarı, 112 Acil telefonunu arayarak ihbarda bulundu.


Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edilirken, Ertuğrul Bakkaloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bakkaloğlu'nun cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Bilal Sarı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü!
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